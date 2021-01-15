Чимаев рассказал о встрече с пьяными, которые называли его Хабибом

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, рассказал историю, случившуюся с ним в октябре 2018 года, когда обладатель пояса в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов защитил титул в бою с ирландцем Конором Макгрегором.
«Когда Хабиб победил Конора Макгрегора, я работал охранником в ночном клубе. И в помещение пытались зайти слишком пьяные люди, похожие на ирландцев.
Я им сказал, что им нельзя, и они начали мне показывать пальцы и называть Хабибом, говорить плохие вещи. Ну я им и сказал, чтобы свалили», — приводит слова Чимаева «Р-Спорт».
По словам Чимаева, его уже не так часто путают с Нурмагомедовым.
«Сейчас уже не так часто. А раньше — да. Причём путали не только меня, но и пацанов из зала, которые с Кавказа, когда они налысо брились», — добавил он.
- 15 января 2021
-
09:01
-
05:42
-
01:09
-
00:16
-
00:04
- 14 января 2021
-
23:13
-
22:31
-
21:33
-
21:11
-
20:44
-
20:05
-
20:00
-
19:00
-
17:36
-
16:27
-
15:46
-
14:35
-
14:05
-
14:01
-
13:30
-
13:01
-
12:01
-
11:01
-
11:01
-
10:00
-
09:02
-
00:57
- 13 января 2021
-
23:58
-
21:54
-
21:52
-
20:05
-
18:33
-
17:53
-
16:38
-
16:15