Чимаев рассказал о встрече с пьяными, которые называли его Хабибом

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, рассказал историю, случившуюся с ним в октябре 2018 года, когда обладатель пояса в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов защитил титул в бою с ирландцем Конором Макгрегором.

«Когда Хабиб победил Конора Макгрегора, я работал охранником в ночном клубе. И в помещение пытались зайти слишком пьяные люди, похожие на ирландцев.

Я им сказал, что им нельзя, и они начали мне показывать пальцы и называть Хабибом, говорить плохие вещи. Ну я им и сказал, чтобы свалили», — приводит слова Чимаева «Р-Спорт».

По словам Чимаева, его уже не так часто путают с Нурмагомедовым.

«Сейчас уже не так часто. А раньше — да. Причём путали не только меня, но и пацанов из зала, которые с Кавказа, когда они налысо брились», — добавил он.