Рябинский отреагировал на проваленный допинг-тест Ковалёва

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал ситуацию с российским боксёром Сергеем Ковалёвым, который провалил допинг-тест. Ковалёву предстояло сразиться с Бектемиром Меликузиевым, интересы которого представляет «Мир бокса».

«Знаем об этой ситуации, предпринимать ничего не будем. Надо разобраться с пробами, вскрыта только проба А. Мы можем делать выводы только после того, как появится результат пробы B. Когда проба B покажет, что что-то запрещённое содержится в организме, тогда будем делать выводы.

Вообще очень жаль. Этот бой был бы прямо загляденье», — приводит слова Рябинского ТАСС.

Напомним, 14 января стало известно, что допинг-проба бывшего чемпиона мира в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва дала положительный результат. В организме россиянина обнаружили синтетический тестостерон. В команде Сергея уже затребовали допинг-пробу В и выразили уверенность в чистоте подопечного.