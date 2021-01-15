Рябинский отреагировал на проваленный допинг-тест Ковалёва

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал ситуацию с российским боксёром Сергеем Ковалёвым, который провалил допинг-тест. Ковалёву предстояло сразиться с Бектемиром Меликузиевым, интересы которого представляет «Мир бокса».
«Знаем об этой ситуации, предпринимать ничего не будем. Надо разобраться с пробами, вскрыта только проба А. Мы можем делать выводы только после того, как появится результат пробы B. Когда проба B покажет, что что-то запрещённое содержится в организме, тогда будем делать выводы.
Вообще очень жаль. Этот бой был бы прямо загляденье», — приводит слова Рябинского ТАСС.
Напомним, 14 января стало известно, что допинг-проба бывшего чемпиона мира в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва дала положительный результат. В организме россиянина обнаружили синтетический тестостерон. В команде Сергея уже затребовали допинг-пробу В и выразили уверенность в чистоте подопечного.
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