Кори Андерсон объяснил, почему полутяжёлый вес Bellator лучше, чем в UFC
Американский боец MMA Кори Андерсон, выступающий в Bellator в полутяжёлой весовой категории, объяснил, почему дивизион превосходит соответствующий вес в UFC.
«Мне кажется, сейчас у Bellator преимущество. Джон Джонс ушёл (в тяжёлый вес в UFC. — Прим. «Чемпионата»). Молодые бойцы пытаются хайповать, но мне кажется, что они не настолько достойные бойцы, как ветераны Bellator.
Есть я, Энтони Джонсон, Йоэль Ромеро — парни, сражавшиеся за пояса. Я был в шаге от титула. Есть Вадим Немков, который недавно победил Райана Бейдера. И Джонсон победил Бейдера. Есть Фил Дэвис», — цитирует Андерсона BJPenn.
Андерсон дебютировал в Bellator в ноябре 2020 года, победив Мелвина Манхуфа техническим нокаутом во втором раунде.
Рекомендуем вам
- 15 января 2021
-
11:00
-
10:11
-
09:01
-
05:42
-
01:09
-
00:16
-
00:04
- 14 января 2021
-
23:13
-
22:31
-
21:33
-
21:11
-
20:44
-
20:05
-
20:00
-
19:00
-
17:36
-
16:27
-
15:46
-
14:35
-
14:05
-
14:01
-
13:30
-
13:01
-
12:01
-
11:01
-
11:01
-
10:00
-
09:02
-
00:57
- 13 января 2021
-
23:58
-
21:54
-
21:52
-
20:05
-
18:33
-
17:53
Партнерский контент
Рекомендуем вам