Кори Андерсон объяснил, почему полутяжёлый вес Bellator лучше, чем в UFC

Американский боец MMA Кори Андерсон, выступающий в Bellator в полутяжёлой весовой категории, объяснил, почему дивизион превосходит соответствующий вес в UFC.

«Мне кажется, сейчас у Bellator преимущество. Джон Джонс ушёл (в тяжёлый вес в UFC. — Прим. «Чемпионата»). Молодые бойцы пытаются хайповать, но мне кажется, что они не настолько достойные бойцы, как ветераны Bellator.

Есть я, Энтони Джонсон, Йоэль Ромеро — парни, сражавшиеся за пояса. Я был в шаге от титула. Есть Вадим Немков, который недавно победил Райана Бейдера. И Джонсон победил Бейдера. Есть Фил Дэвис», — цитирует Андерсона BJPenn.

Андерсон дебютировал в Bellator в ноябре 2020 года, победив Мелвина Манхуфа техническим нокаутом во втором раунде.