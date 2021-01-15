Источник: Нурмагомедов встретится с президентом UFC сегодня, 15 января

Сегодня, 15 января, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов встретится с президентом промоушена Даной Уайтом. Об этом сообщил журналист Бретт Окамото.

«Ожидаемая многими встреча Даны Уайта и Хабиба Нурмагомедова, как ожидается, состоится в пятницу вечером в Абу-Даби, на турнире UAE Warriors по MMA», — написал журналист в своём «твиттере».

Ранее Хабиб намекнул, что может вернуться в октагон, если ему предложат $ 100 млн за бой.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.