Чимаев назвал шестёрку лучших бойцов в истории MMA

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, назвал топ-6 бойцов в истории смешанных единоборств. Он включил в список обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и легендарного Фёдора Емельяненко, ныне выступающего в Bellator.

«Хабиб, Фёдор Емельяненко, Джон Джонс, Генри Сехудо, Сен-Пьер, Андерсон Силва. А вообще там много хороших бойцов», — цитирует его «Р-Спорт».

Также Чимаев назвал своих любимых боксёров.

«Мне очень нравится Геннадий Головкин. Мы с тренером смотрим его поединки и подмечаем и забираем его фишки. Если тебе человек в каком-то виде спорта симпатичен, то ты быстрее учишься у него. Мне Головкин симпатичен как боксёр и человек.

Также из боксёров выделю Василия Ломаченко, но он в последнем поединке уступил. Ещё Александр Усик, Артур Бетербиев. Артур очень жёстко бьёт. Бокс в исполнении этих ребят мне нравится», — сказал он.