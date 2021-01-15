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Президент ACA отреагировал на блокировку YouTube-канала промоушена

Президент ACA отреагировал на блокировку YouTube-канала промоушена
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Президент промоушена Absolute Championship Akhmat Алексей Яценко прокомментировал заблокирование YouTube-канала организации.

«Американская корпорация Google, владеющая видеохостингом YouTube, незаконно заблокировала YouTube-канал российской лиги смешанных единоборств АСА в связи с санкциями США и внесением ACA в списки Магнитского.

Считаю, что вступившие в силу санкции США в отношении нашей организации без нормативного акта и суда являются полностью незаконными. Нарушены права юридического лица, принципы состязательности и право на защиту.

В данном случае санкции применены к спортивной организации, не нарушающей права человека в Российской Федерации или за её пределами.

Блокировкой YouTube-канала США незаконно нанесли ущерб интересам миллионам болельщиков ММА, которые много лет следили, болели и переживали за выступлениями спортсменов на турнирах нашей лиги», — цитирует Яценко пресс-служба ACA.

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