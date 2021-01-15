Рябинский прокомментировал утверждение новой даты реванша Поветкин — Уайт

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал новость о том, что матч-реванш Александра Поветкина и Диллиана Уайта состоится 6 марта.
«Нас эта дата вполне устраивает, всё нормально. Саша вполне себе в форме, сейчас он уже улетел на первый этап подготовки, где будет подтягивать физику. Далее будет практика и подводка к бою. В Англию команда, наверное, отправится недели за две до поединка.
Уайта снова будут считать фаворитом? Нам всё равно, если честно. Хотелось бы, чтобы Саша и второй бой закончил так же, как и первый, но избежал нокдаунов», — приводит слова Рябинского «Р-Спорт».
Напомним, изначально матч-реванш должен был состояться в ноябре 2020 года, но из-за болезни Поветкина поединок перенесли на 2021 год. В первом бою россиянин нокаутировал британца в пятом раунде, хотя дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде.
- 15 января 2021
-
16:00
-
15:00
-
14:10
-
13:01
-
12:00
-
11:00
-
10:11
-
09:01
-
05:42
-
01:09
-
00:16
-
00:04
- 14 января 2021
-
23:13
-
22:31
-
21:33
-
21:11
-
20:44
-
20:05
-
20:00
-
19:00
-
17:36
-
16:27
-
15:46
-
14:35
-
14:05
-
14:01
-
13:30
-
13:01
-
12:01
-
11:01
-
11:01
-
10:00
-
09:02
-
00:57
- 13 января 2021
-
23:58