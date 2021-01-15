Рябинский прокомментировал утверждение новой даты реванша Поветкин — Уайт

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал новость о том, что матч-реванш Александра Поветкина и Диллиана Уайта состоится 6 марта.

«Нас эта дата вполне устраивает, всё нормально. Саша вполне себе в форме, сейчас он уже улетел на первый этап подготовки, где будет подтягивать физику. Далее будет практика и подводка к бою. В Англию команда, наверное, отправится недели за две до поединка.

Уайта снова будут считать фаворитом? Нам всё равно, если честно. Хотелось бы, чтобы Саша и второй бой закончил так же, как и первый, но избежал нокдаунов», — приводит слова Рябинского «Р-Спорт».

Напомним, изначально матч-реванш должен был состояться в ноябре 2020 года, но из-за болезни Поветкина поединок перенесли на 2021 год. В первом бою россиянин нокаутировал британца в пятом раунде, хотя дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде.