Шлеменко: думаю, Хабиб вернётся. $ 100 млн — сакральная сумма

Российский боец MMA Александр Шлеменко предположил, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вернётся в смешанные единоборства. Ранее Хабиб намекнул, что может вернуться в октагон, если ему предложат $ 100 млн за бой.

«Думаю, Хабиб вернётся. Может, не так быстро, но вернётся. Почему нет? Что касается финансовой составляющей, $ 100 млн — сакральная сумма. От неё всё и будет зависеть.

Но я не думаю, что Дана (президент UFC Дана Уайт. — Прим. «Чемпионата») сразу согласится на такие условия. Это далеко не малые деньги — столько никто не получал. Чтобы отбить такую сумму, нужно продать не менее 2-4 млн платных трансляций. Но все мы знаем, что UFC это по силам», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.