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Сен-Пьер рассказал, что нужно сделать для его боя с Хабибом

Сен-Пьер рассказал, что нужно сделать для его боя с Хабибом
Бокс/ММА / UFC 0
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер рассказал, что мысли о поединке с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым приводят его в восторг. Вместе с тем ветеран смешанных единоборств отметил, что устроить эту встречу будет непросто.

«Мысли об этом поединке просто сводят с ума. Но всё не так-то просто. Хабиб моложе меня, и он крупнее меня. У него есть преимущество. Нужно соблюдать принципы войну. Поэтому, чтобы об этом бое можно было говорить, обе стороны должны идти на компромиссы», — рассказал Сен-Пьер в интервью, видео которого размещено на странице Tim and Sid в «Твиттере».

Напомним, сегодня, 15 января, Хабиб Нурмагомедов должен встретиться с президентом UFC Даной Уайтом и дать окончательный ответ о том, будет ли он продолжать карьеру.

«Чемпионат» ведёт онлайн соответствующего события.

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