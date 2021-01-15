Хабиб Нурмагомедов и Дана Уайт встретились на турнире в Абу-Даби

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и президент лиги Дана Уайт встретились на турнире смешанных единоборств лиги UAE Warriors. Боец и глава UFC поприветствовали друг друга, обнялись, после чего скрылись в одном из помещений. Соответствующие кадры были продемонстрированы в эфире телеканала «Боец».

Ожидается, что стороны проведут переговоры о будущем Нурмагомедова. Напомним, 24 октября россиянин объявил о завершении карьеры. Однако Уайт не раз заявлял, что попробует убедить Хабиба возобновить выступления. Наиболее вероятными соперниками Нурмагомедова являются два экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор и Жорж Сен-Пьер.

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