Хабиб Нурмагомедов и Дана Уайт после закрытой встречи попили чая

Сегодня, 15 января, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и президент лиги Дана Уайт провели закрытую встречу. Вероятнее всего, на ней обсуждалось будущее спортсмена. Уайт не раз подчёркивал, что попытается убедить россиянина возобновить карьеру. Результаты переговоров пока остаются неизвестными.

Тем не менее российский боец уже успел выложить видеокадры происходившего после переговоров. На записи видно, как Уайт и Хабиб сидят в общем зале. При этом Нурмагомедов сообщил, что вместе с президентом лиги провёл чаепитие.

Соответствующая запись доступна также на «Чемпионате».

Напомним, 24 октября 2020 года, после досрочной победы над Джастином Гэтжи, Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры.