Близкий друг Хабиба на взвешивании перед боем почтил память Абдулманапа Нурмагомедова
Завтра, 16 января, в Сочи пройдёт турнир по смешанным единоборствам лиги Brave FC. В его главном событии выступит чемпион промоушена Эльдар Эльдаров. В преддверии поединка он прошёл официальную церемонию взвешивания. На ней он появился в футболке с изображением прославленного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Таким образом, он почтил память специалиста, который долгое время работал, в том числе, с Эльдаровым.
«Вот и закончилась церемония взвешивания. Вес сделан. Настрой боевой. Завтра будем воевать и доказывать в очередной раз силу и мощь школы Абдулманапа Нурмагомедова», — написал Эльдаров.
Соответствующий пост доступен на странице Эльдара Эльдарова в социальной сети «Инстаграм».
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Чемпион из Дагестана по-прежнему следует всем наставлениям Абдулманапа Нурмагомедова.
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