Близкий друг Хабиба на взвешивании перед боем почтил память Абдулманапа Нурмагомедова

Завтра, 16 января, в Сочи пройдёт турнир по смешанным единоборствам лиги Brave FC. В его главном событии выступит чемпион промоушена Эльдар Эльдаров. В преддверии поединка он прошёл официальную церемонию взвешивания. На ней он появился в футболке с изображением прославленного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Таким образом, он почтил память специалиста, который долгое время работал, в том числе, с Эльдаровым.

«Вот и закончилась церемония взвешивания. Вес сделан. Настрой боевой. Завтра будем воевать и доказывать в очередной раз силу и мощь школы Абдулманапа Нурмагомедова», — написал Эльдаров.

Соответствующий пост доступен на странице Эльдара Эльдарова в социальной сети «Инстаграм».