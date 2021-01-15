Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Близкий друг Хабиба на взвешивании перед боем почтил память Абдулманапа Нурмагомедова

Близкий друг Хабиба на взвешивании перед боем почтил память Абдулманапа Нурмагомедова
Бокс/ММА / UFC 0

Завтра, 16 января, в Сочи пройдёт турнир по смешанным единоборствам лиги Brave FC. В его главном событии выступит чемпион промоушена Эльдар Эльдаров. В преддверии поединка он прошёл официальную церемонию взвешивания. На ней он появился в футболке с изображением прославленного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Таким образом, он почтил память специалиста, который долгое время работал, в том числе, с Эльдаровым.

«Вот и закончилась церемония взвешивания. Вес сделан. Настрой боевой. Завтра будем воевать и доказывать в очередной раз силу и мощь школы Абдулманапа Нурмагомедова», — написал Эльдаров.

Соответствующий пост доступен на странице Эльдара Эльдарова в социальной сети «Инстаграм».

«Летел на мой бой 13 часов с пересадками». Эльдаров впервые будет драться без отца Хабиба
Чемпион из Дагестана по-прежнему следует всем наставлениям Абдулманапа Нурмагомедова.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021