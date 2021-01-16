Дана Уайт подтвердил, что победитель боя Холлоуэй — Каттар будет драться за титул

16 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 7. В его главном бою встретятся бойцы полулёгкого веса, экс-чемпион лиги Макс Холлоуэй и Келвин Каттар. В преддверии противостояния президент лиги Дана Уайт дал понять, что победитель встречи получит титульный поединок. Поясом в этом дивизионе на данный момент владеет Александер Волкановски.
«Макс уверен, что он выиграл минувший бой с Волкановски. Многие люди думают, что он действительно был хорош. Так что теперь он должен выйти в клетку и показать, что он номер один и готов ко встрече с Александером. Что касается Каттара, победа поставит его в очень хорошее положении. Если он победит Макс, то, скорее всего, станет следующим претендентом», — приводит слова Уайта BJ Penn.
Напомним, в 2019 году Каттар проиграл решением судей Забиту Магомедшарипову. После этого американец выиграл две встречи, а россиянин в клетке с тех пор не появлялся.
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