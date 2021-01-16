Макгрегор: Нурмагомедов боится драться со мной. Я не виню его за это

32-летний ирландский бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о возможном реванше с действующим обладателем титула в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
«Я думаю, Нурмагомедов боится драться со мной. Это уж точно, и я не виню его за это. В ту ночь я дрался с лучшим Хабибом, а противостоял ему худший я», — приводит слова Макгрегора ESPN MMA в «Твиттере».
Напомним, Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года, сразу после досрочной победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).
Вчера, 15 января, Дана Уайт и Хабиб Нурмагомедов провели встречу, на которой обсуждалось будущее россиянина. Результаты переговоров пока неизвестны.
Всё самые актуальные новости о переговорах Хабиба Нурмагомедова и Даны Уайта — в онлайне «Чемпионата».
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