Хабиб Нурмагомедов: как же тяжело, ничего не делая, подсказывать и наблюдать

32-летний российский действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов подвёл итоги состоявшегося турнира его промоушена Eagle MMA совместно с UAE Warriors.



«Я просто устал сегодня. Семеро близких моих людей выступали, как же тяжело, ничего не делая, подсказывать и наблюдать.



Поздравляю Братья мои, и победы и поражения все от Всевышнего, не воспринимайте это всё больше чем спорт, на самом деле — это всего лишь спорт и то что происходит в клетке остаётся в клетке, за клеткой происходят куда важнее вещи. Здоровья всем», — гласит пост Нурмагомедова в «Инстаграме».

Вчера, 15 января, Дана Уайт и Хабиб Нурмагомедов провели встречу в Абу-Даби (ОАЭ), на которой обсуждалось будущее россиянина. Результаты переговоров пока неизвестны.



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