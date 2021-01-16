Хабиб Нурмагомедов: как же тяжело, ничего не делая, подсказывать и наблюдать

32-летний российский действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов подвёл итоги состоявшегося турнира его промоушена Eagle MMA совместно с UAE Warriors.
«Я просто устал сегодня. Семеро близких моих людей выступали, как же тяжело, ничего не делая, подсказывать и наблюдать.
Поздравляю Братья мои, и победы и поражения все от Всевышнего, не воспринимайте это всё больше чем спорт, на самом деле — это всего лишь спорт и то что происходит в клетке остаётся в клетке, за клеткой происходят куда важнее вещи. Здоровья всем», — гласит пост Нурмагомедова в «Инстаграме».
Вчера, 15 января, Дана Уайт и Хабиб Нурмагомедов провели встречу в Абу-Даби (ОАЭ), на которой обсуждалось будущее россиянина. Результаты переговоров пока неизвестны.
Всё самые актуальные новости о переговорах Хабиба Нурмагомедова и Даны Уайта — в онлайне «Чемпионата».
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