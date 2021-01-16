Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Хабиб Нурмагомедов: как же тяжело, ничего не делая, подсказывать и наблюдать

Хабиб Нурмагомедов: как же тяжело, ничего не делая, подсказывать и наблюдать
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

32-летний российский действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов подвёл итоги состоявшегося турнира его промоушена Eagle MMA совместно с UAE Warriors.

«Я просто устал сегодня. Семеро близких моих людей выступали, как же тяжело, ничего не делая, подсказывать и наблюдать.

Поздравляю Братья мои, и победы и поражения все от Всевышнего, не воспринимайте это всё больше чем спорт, на самом деле — это всего лишь спорт и то что происходит в клетке остаётся в клетке, за клеткой происходят куда важнее вещи. Здоровья всем», — гласит пост Нурмагомедова в «Инстаграме».

Вчера, 15 января, Дана Уайт и Хабиб Нурмагомедов провели встречу в Абу-Даби (ОАЭ), на которой обсуждалось будущее россиянина. Результаты переговоров пока неизвестны.

Всё самые актуальные новости о переговорах Хабиба Нурмагомедова и Даны Уайта — в онлайне «Чемпионата».

Дана Уайт и Хабиб включили режим секретных агентов… Молчат, как рыбы об лёд! LIVE!
Президент UFC и Нурмагомедов покинули переговорную комнату. Развязка близка, но нам о ней не говорят… Подробности на «Чемпионате».
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021