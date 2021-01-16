Представлен официальный проморолик боя-реванша Поветкина и Уайта
Компания Matchroom Boxing представила официальный проморолик боя-реванша россиянина Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта. Поединок состоится 6 марта 2021 года.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Matchroom Boxing.
Матч-реванш должен был состояться в ноябре 2020 года, но из-за болезни Поветкина его перенесли на 2021 год. В первом бою россиянин нокаутировал британца в пятом раунде, хотя в четвёртом раунде дважды побывал в нокдауне.
41-летний Поветкин — действующий временный чемпион мира по версии WBC (с 2020 года), регулярный чемпион мира по версии WBA (2011–2013), чемпион по версиям WBC Diamond (2020 — н. в.), WBC Silver (2014–2016), WBO International (2017–2018) и WBA Inter-Continental (2017–2018) в тяжёлом весе.
Стала известна дата реванша Поветкин — Уайт
Рекомендуем вам
- 16 января 2021
-
09:53
-
02:03
-
01:26
-
01:03
-
00:16
- 15 января 2021
-
23:36
-
22:22
-
21:21
-
20:46
-
20:05
-
19:38
-
18:58
-
18:45
-
18:37
-
17:26
-
16:50
-
16:38
-
16:26
-
16:00
-
15:00
-
14:10
-
13:01
-
12:00
-
11:00
-
10:11
-
09:01
-
05:42
-
01:09
-
00:16
-
00:04
- 14 января 2021
-
23:13
-
22:31
-
21:33
-
21:11
-
20:44
Партнерский контент
Рекомендуем вам