Представлен официальный проморолик боя-реванша Поветкина и Уайта

Компания Matchroom Boxing представила официальный проморолик боя-реванша россиянина Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта. Поединок состоится 6 марта 2021 года.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Matchroom Boxing.

Матч-реванш должен был состояться в ноябре 2020 года, но из-за болезни Поветкина его перенесли на 2021 год. В первом бою россиянин нокаутировал британца в пятом раунде, хотя в четвёртом раунде дважды побывал в нокдауне.

41-летний Поветкин — действующий временный чемпион мира по версии WBC (с 2020 года), регулярный чемпион мира по версии WBA (2011–2013), чемпион по версиям WBC Diamond (2020 — н. в.), WBC Silver (2014–2016), WBO International (2017–2018) и WBA Inter-Continental (2017–2018) в тяжёлом весе.