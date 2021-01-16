Стерлинг предположил, почему Ян отказался от боя в декабре

Американский боец ММА Алджамейн Стерлинг поделился мнением о причинах отказа Петра Яна провести с ним бой в декабре 2020 года. Сообщалось, что Ян отказался от поединка по «личным причинам».
«Не было никаких реальных причин для переноса боя. Сначала он говорил, что был травмирован. Затем парень публикует видео с тренировками. Тогда я понял, что нет никакой травмы.
А после этого он сказал, что у него есть «личные причины». Слышал, что его новорождённый сын заразился кронавирусом или что-то такое. Но, насколько знаю, причина была не в этом. Говорили, что у него проблемы с визой, но потом он её получил.
Мне кажется, он просто не попал в тренировочный цикл. Возможно, чувствовал, что не набрал нужную форму к такому бою», — цитирует Стерлинга MMA News.
Теперь титульный поединок соперников должен состояться 6 марта 2021 года на турнире UFC 259.
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