Поветкин высказался о реванше с Диллианом Уайтом

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Александр Поветкин поделился мыслями о повторном поединке с Диллианом Уайтом, который состоится 6 марта. По словам россиянина, он знает ошибки, которые ему необходимо исправить.

«Диллиан Уайт — сильный, достойный соперник. В реванше буду стараться боксировать хорошо и красиво. Чувствую себя хорошо, начал подготовку к бою. Знаю, что надо изменить в тактике, чтобы исправить кое-какие ошибки. Увидимся на ринге», — написал Поветкин на своей странице в социальной сети.

Соответствующий пост доступен на странице Поветкина в «Инстаграме».

Напомним, первая встреча Диллиана Уайта с Александром Поветкиным состоялась в августе 2020 года. Россиянин победил нокаутом в пятом раунде.