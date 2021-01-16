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Поветкин высказался о реванше с Диллианом Уайтом

Поветкин высказался о реванше с Диллианом Уайтом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Александр Поветкин поделился мыслями о повторном поединке с Диллианом Уайтом, который состоится 6 марта. По словам россиянина, он знает ошибки, которые ему необходимо исправить.

«Диллиан Уайт — сильный, достойный соперник. В реванше буду стараться боксировать хорошо и красиво. Чувствую себя хорошо, начал подготовку к бою. Знаю, что надо изменить в тактике, чтобы исправить кое-какие ошибки. Увидимся на ринге», — написал Поветкин на своей странице в социальной сети.

Соответствующий пост доступен на странице Поветкина в «Инстаграме».

Напомним, первая встреча Диллиана Уайта с Александром Поветкиным состоялась в августе 2020 года. Россиянин победил нокаутом в пятом раунде.

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