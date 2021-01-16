Чендлер выразил готовность встретиться с Нэйтом Диасом
Бывший чемпион Bellator Майкл Чендлер, который в скором времени дебютирует в UFC, признался, что был бы не против провести поединок с Нэйтом Диасом.
«Нет сомнений, смогу победить Диаса при помощи слэма. Он слишком длинный, толстый. К тому же он не в форме. Он не дрался по-настоящему уже несколько лет. Так что я бы с ним справился. Мне бы хотелось получить такой бой, посмотрим», — приводит слова Чендлера BJ Penn.
Напомним, 23 января Майкл Чендлер выступит на турнире UFC 257. Его соперником станет неуступчивый новозеландец Дэн Хукер. Встреча состоится в андеркарде боя Конор Макгрегор — Дастин Порье.
Что касается Нэйта Диаса, то последний раз он бился в 2019 году и досрочно проиграл Хорхе Масвидалю.
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