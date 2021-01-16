Диллиан Уайт: хочу размазать Поветкину лицо

Британский тяжеловес Диллиан Уайт дал понять, что испытывает неприязнь к Александру Поветкину. Боксёр заявил, что хочет «размазать» россиянину лицо.

«Просто хочу выйти на ринг и размазать ему лицо. Просто хочу подраться кость в кость. Рад, что он больше не прячется. Он потратил моё время, заставил меня готовиться, а потом отменял всё в последний момент. Он прикидывается хорошим парнем, но говорит всякое дерьмо. Меня это раздражает.

У меня был отличный тренировочный лагерь, и я был раздражён, когда отменили бой. Поветкин в первом бою получил повреждения, мне не нужно было время, чтобы восстановиться после поражения. Я был готов, так что перенос схватки не мог мне дать никакого преимущества. Поветкин показал, кем является на самом деле, он заплатит за это. Я причиню ему боль", — приводит слова Уайта BoxingScene.