Диллиан Уайт: хочу размазать Поветкину лицо

Британский тяжеловес Диллиан Уайт дал понять, что испытывает неприязнь к Александру Поветкину. Боксёр заявил, что хочет «размазать» россиянину лицо.
«Просто хочу выйти на ринг и размазать ему лицо. Просто хочу подраться кость в кость. Рад, что он больше не прячется. Он потратил моё время, заставил меня готовиться, а потом отменял всё в последний момент. Он прикидывается хорошим парнем, но говорит всякое дерьмо. Меня это раздражает.
У меня был отличный тренировочный лагерь, и я был раздражён, когда отменили бой. Поветкин в первом бою получил повреждения, мне не нужно было время, чтобы восстановиться после поражения. Я был готов, так что перенос схватки не мог мне дать никакого преимущества. Поветкин показал, кем является на самом деле, он заплатит за это. Я причиню ему боль", — приводит слова Уайта BoxingScene.
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