Макгрегор подтвердил, что бой с Пакьяо, вероятно, состоится в 2021 году

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор подтвердил, что намерен встретиться с действующим чемпионом мира по боксу в полусреднем весе Мэнни Пакьяо, который за годы карьеры был чемпионом мира в восьми разных весовых категориях.

«Знаю, что переговоры об этом поединке интенсифицировались. Я в восторге от боя с Пакьяо, и, похоже, он состоится в 2021 году. Когда именно? Не знаю.

У нас будут обсуждения с Даной Уайтом, и посмотрим, к чему мы придём. Я открыт ко всему, готов ко всему. Я определённо стану чемпионом мира по боксу. Будет здорово, если это случится в схватке с Пакьяо", — приводит слова ирландца The Sun.



Напомним, 23 января Конор Макгрегор возглавит турнир UFC 257. Его соперником станет Дастин Порье.