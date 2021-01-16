Дана Уайт анонсировал новости о чемпионе UFC Хабибе Нурмагомедове

Президент UFC Дана Уайт рассказал о встрече с чемпионом лиги в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Функционер отметил, что расскажет о ходе переговоров с россиянином сегодня в 23:00 по московскому времени.

«Привет всем! Минувшим вечером встречался с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Сегодня в 15:00 по Нью-Йорку на телеканале ACB расскажу о его решении и как оно повлияет на поединок Конора Макгрегора с Дастином Порье. Кроме того, мы поговорим о соглавном событии в лёгком весе», — сказал Уайт на видео, размещённом на его странице в «Твиттере».

Соответствующая запись доступна на странице Даны Уайта в социальной сети.

Напомним, глава лиги и Хабиб Нурмагомедов встречались 15 января в Абу-Даби (ОАЭ), где обсуждали будущее российского бойца.