Поветкин и Уайт могут провести встречу в Монако, Гибралтаре или на Ближнем Востоке

Временный чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Александр Поветкин и Диллиан Уайт могут провести поединок в Монако, на Гибралтаре или на Ближнем Востоке. Об этом рассказал глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн.

«Возможно, бой Уайта пройдёт за пределами Великобритании. Это вариант, но окончательное решение пока не принято. Мы обсуждаем пару мест на Ближнем Востоке, также обговариваются варианты с Гибралтаром и Монако. Уайт любит драться под взором зрителей. Для него это большой бой и он предпочтёт биться при фанатах на трибунах. Но даже если бой пройдёт за пределами Великобритании, нет гарантий, что болельщики будут допущены. Зрители смогут попасть на трибуны на Гибралтаре», — приводит слова Хирна BoxingScene.

Напомним, реванш Поветкина с Уайтом состоится 6 марта 2021 года.