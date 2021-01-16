Джон Джонс не беспокоится о проблемах с выносливостью в тяжёлом весе

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс считает, что у него не возникнет проблем с выносливостью в новой весовой категории.
«Не беспокоюсь о своём кардио, потому что продолжаю удерживать себя на высочайшем уровне. Да, некоторые парни могут быть сильнее, но никто из них не выкладывается, как я. Я мог переработать любого в полутяжёлом весе, то же самое будет и в тяжёлом дивизионе. Это называется мужеством», — написал Джонс в своём «твиттере».
Напомним, Джон Джонс отказался от титула в полутяжёлом весе и в 2021 году планирует провести дебютный бой в тяжёлом дивизионе. Ожидается, что он встретится с победителем титульного поединка между Стипе Миочичем и Франсисом Нганну.
33-летний Джонс выступает в MMA с 2008 года. Последний поединок он провёл в феврале 2020 года, победив Доминика Рейеса единогласным решением судей. На его счету 28 боёв: 26 побед, 1 поражение и 1 бой признан несостоявшимся.
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