Волкановски встретится с Ортегой 27 марта
Австралийский боец UFC, чемпион организации в полулёгком весе Александер Волкановски проведёт следующую защиту титула 27 марта, сообщает ESPN. Соперником Волкановски станет Брайан Ортега.
Напомним, Александер Волкановски отобрал титул у Макса Холлоуэя в минувшем году, а 12 июля защитил пояс в реванше. По мнению многих экспертов, а также президента UFC Даны Уайта, во втором бою судьи вынесли неправильное решение.
Брайан Ортега 18 октября провёл поединок с 33-летним корейцем Чан Сун Джуном, более известным как Корейский Зомби. Бой завершился победой Брайана Ортеги единогласным решением судей. Это 15-я победа Ортеги в ММА при одном поражении.
Ранее Дана Уайт подтвердил, что Ортега получит титульный бой после победы над Корейским Зомби.
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