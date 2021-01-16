Марлон Вера дал прогноз на бой Макса Холлоуэя и Келвина Каттара

Боец легчайшего дивизиона UFC Марлон Вера поделился ожиданиями от поединка Макса Холлоуэя и Келвина Каттара. Бой состоится сегодня, 16 января, на турнире UFC Fight Island 7.



«Не так уж и просто выбрать. У Каттара великолепный бокс, но если Холлоуэй покажет выступление образца поединка с Ортегой, то Макс окажется сильнее. Не думаю, что Келвин сможет его нокаутировать, так что Макс выиграет решением судей», — приводит слова Марлона Веры BJPenn.



Предыдущий поединок Холлоуэй провёл в июле 2020 года. В повторном поединке с чемпионом лиги Александером Волкановски он не сумел взять реванш и вернуть пояс в полулёгком весе. На данный момент Макс занимает первое место в рейтинге дивизиона.



Что касается Каттара, то Келвин последний раз появлялся в октагоне также в июле 2020 года и победил Дэна Иге. Каттар занимает шестое место в рейтинге.