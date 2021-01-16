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Хабиб Нурмагомедов заявил главе UFC, что может возобновить карьеру

Хабиб Нурмагомедов заявил главе UFC, что может возобновить карьеру
Бокс/ММА / UFC 0
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Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил главе UFC Дане Уайту, что оценит возможность своего возвращения в октагон после турнира UFC 257, на котором он хочет посмотреть на выступления Конора Макгрегора, Дастина Порье, Майкла Чендлера и Дэна Хукера. Об этом сообщил сам Уайт.

«Хабиб мне сказал: «Я собираюсь посмотреть два поединка в лёгком весе на UFC 257. Если эти парни сделают что-то зрелищное и заставят меня вернуться и драться, то я буду драться», — сказал Уайт в эфире американского телеканала ESPN.

«Резюмируя, скажем прямо: решения нет. Хабиб не вернулся. Он не освободил титул. Бой Макгрегора и Порье не будет титульным. Хабиб посмотрит на турнир, а затем решит, достаточно ли его заинтересовал кто-то, чтобы вернуться», — написал в «Твиттере» эксперт Ариэль Хельвани.

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