Тактаров — о возможном возвращении Хабиба: я сразу сказал, что и как будет

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал новость о том, что российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов допускает возвращение в октагон. Напомним, Хабиб сказал, что рассмотрит вариант с возвращением, если его «впечатлят» бойцы на турнире UFC 257.



«Я, говорит, ушёл. По полтора года не выступал, а тут он ушёл. Почитайте мои старые интервью, я там всё сказал, что и как будет, при том сразу. Мы это все уже проходили. Деньги были другие. Все это пройдено мной, ребятами по несколько раз. Тут не о чем разговаривать, ничего нового не происходит»? — приводит слова Олега Тактарова Sport24.



Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов заявил главе UFC, что может возобновить карьеру