«Сумасшедший бой». Магомедшарипов отреагировал на победу Холлоуэя над Каттаром

29-летний российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступающий в полулёгком весе UFC, выразил мнение о главном бое турнира UFC Fight Island 7, в котором американец Макс Холлоуэй в ярком поединке победил своего соотечественника Кэлвина Каттара.

«Сумасшедший бой. Макс выглядит сегодня отлично», — написал Магомедшарипов в «Твиттере».

Напомним, что Забит Магомедшарипов занимает 3-е место в рейтинге полулёгкого веса. Свой последний бой россиянин провёл в ноябре 2019 года. Его встреча с Келвином Каттаром возглавляла турнир UFC в Москве. Забит тогда победил единогласным решением судей. В 2020 году Магомедшарипов должен был встретиться с Яиром Родригесом, но встреча срывалась несколько раз. В итоге россиянин за год не провёл ни одной встречи.

Напомним, что Макс Холлоуэй победил Кэлвина Каттара на турнире UFC Fight Island 7 единогласным судейским решением — 50:43, 50:43, 50:42.