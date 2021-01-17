Уайт: Нурмагомедов не посетит поединок Макгрегор – Порье. Мы встретимся с ним в Лас-Вегасе

Президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Island 7 вновь высказался о судьбе титула лёгкого дивизиона.

«Хабиб не посетит поединок Конора с Порье. В среду он будет секундировать Умару Нурмагомедову, а после улетит. Он отправится в Лас-Вегас. Я полечу туда в воскресенье. Там я с ним снова встречусь. Мы примем решение. Он сказал мне, что не будет задерживать дивизион. Это будет встреча «да» или «нет». Если он не будет драться с кем-то, он просто уйдёт», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, что Макс Холлоуэй победил Кэлвина Каттара на турнире UFC Fight Island 7 единогласным судейским решением — 50:43, 50:43, 50:42.

Ранее российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом в лёгком весе, заявил главе UFC, что может возобновить карьеру после просмотра выступлений Конора Макгрегора, Дастина Порье, Майкла Чендлера и Дэна Хукера на UFC 257, который состоится рано утром 24 января по московскому времени.