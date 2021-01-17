Уайт: Нурмагомедов не посетит поединок Макгрегор – Порье. Мы встретимся с ним в Лас-Вегасе

Президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Island 7 вновь высказался о судьбе титула лёгкого дивизиона.
«Хабиб не посетит поединок Конора с Порье. В среду он будет секундировать Умару Нурмагомедову, а после улетит. Он отправится в Лас-Вегас. Я полечу туда в воскресенье. Там я с ним снова встречусь. Мы примем решение. Он сказал мне, что не будет задерживать дивизион. Это будет встреча «да» или «нет». Если он не будет драться с кем-то, он просто уйдёт», — сказал Уайт на пресс-конференции.
Напомним, что Макс Холлоуэй победил Кэлвина Каттара на турнире UFC Fight Island 7 единогласным судейским решением — 50:43, 50:43, 50:42.
Ранее российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом в лёгком весе, заявил главе UFC, что может возобновить карьеру после просмотра выступлений Конора Макгрегора, Дастина Порье, Майкла Чендлера и Дэна Хукера на UFC 257, который состоится рано утром 24 января по московскому времени.
- 17 января 2021
-
03:12
-
03:05
-
02:27
-
02:11
-
01:57
-
00:50
-
00:23
-
00:20
- 16 января 2021
-
23:40
-
23:35
-
22:11
-
21:27
-
20:48
-
19:33
-
18:49
-
17:21
-
16:20
-
15:14
-
14:43
-
13:52
-
13:21
-
12:31
-
11:04
-
10:37
-
09:53
-
02:03
-
01:26
-
01:03
-
00:16
- 15 января 2021
-
23:36
-
22:22
-
21:21
-
20:46
-
20:05
-
19:38