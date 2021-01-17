Хабиб: 20 января Умар Нурмагомедов должен порадовать

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал фотографию с двоюродным братом, Умаром Нурмагомедовым.
«Все идёт по плану, 20 января Умар Нурмагомедов должен порадовать. Все тяжёлые тренировки позади, осталось сделать вес, а пока идём, опережая график», — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, UFC перенёс бой Умара Нурмагомедова. Бой должен был пройти в ночь с 23 на 24 января мск на турнире UFC 257, главным событием которого станет схватка Конора Макгрегора с Дастином Порье. Теперь решено, что он состоится 20 января. Соперником Умара станет представитель Казахстана Сергей Морозов. Сообщается, что Хабиб будет секундировать брату и находиться в раздевалке.
Планировалось, что поединок Нурмагомедов — Морозов состоится в октябре 2020 года, однако из-за болезни россиянина бой перенесли. На его счету 12 побед в 12 поединках в MMA, у Морозова — 17 побед и три поражения.
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