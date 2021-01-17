Костя Цзю: Хабиб должен получить правильное предложение и разрешение от мамы

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю поделился мнением о том, что российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов допускает возвращение в октагон.



«Хабиб вернётся, если у него будет мотивация и разрешение от мамы. Как он сказал: «Мама не хотела, чтобы я выступал». Здесь определённая комбинация, которая должна совпасть. Финансы тоже имеют значение, но первое — убедить маму. Последний бой Нурмагомедов провёл не так давно, пауза была небольшой. Хабиб должен получить правильное предложение и разрешение от мамы. Моя мама так и не захотела, чтобы я выступал. Своё слово я держу. Для Хабиба решение мамы имеет значение. И это правильно», — сказал Костя Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Хабиб готов нарушить данное им слово. И это озолотит президента UFC Дана Уайт – величайший дипломат и переговорщик. Он может сорвать главный куш в истории ММА.