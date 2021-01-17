Джефф Монсон — о возможном возвращении Хабиба: зная его, уверен, что дело не в деньгах

Российский боец ММА Джефф Монсон поделился мнением о возможном возвращении в октагон чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.



«Думаю, UFC и Дана Уайт очень хотят, чтобы он вернулся в октагон и снова дрался. Зная Хабиба, уверен, дело не в деньгах. Он уже много заработал, у него есть все что ему нужно. Остаётся только то, что это может быть просто вызовом для Хабиба. Это трудный шаг для бойца — отступить от своего пути и перестать драться.



Знаю, его отец умер и Хабиб дал маме обещание, что больше не дерётся. Но бойцу сложно устоять от возвращения, когда у него такой бэкграунд. Мне кажется, Хабиб действительно хочет, чтобы его удивили, бросили вызов и заставили вернуться в октагон, поэтому очень даже верю в такой исход событий», — приводит слова Монсона Sport24.