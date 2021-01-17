Харитонов: не знаю, какая у Хабиба мотивация. Может быть, 30:0 хочет сделать

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов поделился мнением о возможном возвращении в октагон чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.



«А почему нет? Честно, не знаю, какая у него может быть мотивация. Деньги однозначно не на последнем месте стоят. Может быть, 30:0 хочет сделать. Если его менеджер и он просят показать что-то особенное, то, возможно, уже раскрутка пошла и он готов драться», — приводит слова Харитонова Sport24.



Напомним, российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом в лёгком весе, заявил главе UFC, что может возобновить карьеру после просмотра выступлений Конора Макгрегора, Дастина Порье, Майкла Чендлера и Дэна Хукера на UFC 257, который состоится рано утром 24 января мск.