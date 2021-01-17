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Друг семьи Нурмагомедовых: не радуйтесь, возвращения Хабиба не будет. Он использует Уайта

Друг семьи Нурмагомедовых: не радуйтесь, возвращения Хабиба не будет. Он использует Уайта
Бокс/ММА / UFC 0
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Известный комментатор и друг семьи Нурмагомедовых Рамазан Рабаданов прокомментировал информацию о возможном возвращении Хабиба Нурмагомедова в UFC.

«У Хабиба большая игра, скрытая политика, в которой он использует Уайта. Это большой бизнес. За Хабиба такие силы впряглись, что бой даже в 100 млн рублей не является целью. Там другой уровень. В ход пошли интересы России. Не радуйтесь, возвращения Хабиба не будет. Уж слишком строго Нурмагомедов относится к себе и своим словам, чтобы нарушить обещание и отойти от своих слов ради славы и пары десятков миллионов долларов.

В действиях Хабиба проглядывается желание удержать пояс чемпиона в лёгком весе как можно дольше. Для чего? Чтобы его ближайший соратник, Ислам Махачев, мог как можно ближе подобраться к чемпионскому титулу, а потом со спокойной душой передать его своему товарищу. Пояс-то переходящий», — сказал Рабаданов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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