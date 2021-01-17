Боец UFC решил проучить журналистов, пробыв на пресс-конференции всего 30 секунд
16 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 7. В его ходе итальянский средневес эффектно Алессио ди Чирико эффектно нокаутировал Хоакина Бакли. Придя на пресс-конференцию после выступления, ди Чирико решил проучить журналистов, покинув мероприятие спустя 30 секунд.
«Это была хорошая победа. Но я обещал себе не отвечать на ваши вопросы. Мне не нравится, что вы всегда берёте интервью только у победителей. Этот спорт делается двумя людьми. Всегда есть победитель и проигравший. Мне не нравится ваше отношение. Прошу прощения, я ценю вашу работу, но таково моё послание», — сказал ди Чирико во время общения с журналистами и тут же покинул зал.
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