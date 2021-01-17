Холлоуэй выложил фото, на котором его сравнили с Мохаммедом Али

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй выложил фотоколлаж, на котором соединены снимки с его недавнего поединка с Келвином Каттаром, а также кадр одного из боёв с участием бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, легендарного Мохаммеда Али.

«С днём рождения, король. Просто пытаюсь следовать твоему примеру», — написал Холлоуэй на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, 16 января Холлоуэй в главном бою турнира UFC Fight Island 7 решением судей победил Келвина Каттара. Макс на протяжении пяти раундов доминировал, перебивая соперника в стойке. Выступления гавайца было настолько эффектным, что многие эксперты начали сравнивать его с Мохаммедом Али. 17 января — день рождения Али, сегодня бы ему исполнилось 79 лет.

Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в «Инстаграме».