Макгрегор считает себя чемпионом UFC, потому что Хабиб после боя с ним не надел пояс

Бывший обладатель титулов UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор считает, что по-прежнему имеет право называть себя чемпионом в лёгком весе. По его словам, в проигранном им бою с Хабибом Нурмагомедовым тот не дождался церемонии награждения, а потому не может считать себя коронованным чемпионом.
«Я являюсь чемпионом UFC в лёгком весе. Знаете ли вы, что абсолютный чемпион так и не был коронован? В 2018 году абсолютного чемпиона не короновали. Хабиб сбежал из клетки и оставил меня драться с членами своей семьи. Церемония так и не была проведена», — рассказал Макгрегор в интервью обозревателю Ариэлю Хельвани, размещённом на канале ESPN MMA в YouTube.
Добавим, что к моменту боя с Макгрегором Хабиб уже владел полноценным титулом чемпиона, он завоевал его в апреле 2018 года в поединке с Элом Яквинтой. Макгрегор же к октябрю 2018 года был лишён регалии. Очевидно, что Конор говорил о традиционном моменте для окончания титульных поединков, в ходе которых президент UFC Дана Уайт лично надевает пояс на чемпиона.
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