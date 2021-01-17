Минеев отреагировал на вызов Туменова

Боец смешанных единоборств Владимир Минеев отреагировал на недавний вызов экс-бойца UFC Альберта Туменова. Последний заявил, что готов выступить за «брата» Магомеда Исмаилова, поскольку тот не может согласиться на бой с Минеевым «по объективным причинам».

«Отвечая на неожиданное появление Альберта Туменова в информационном пространстве. Альберт хороший парень и отличный боец. Я уважаю его и его семью. Я видел, что он хочет принять вызов за «брата». Но он же недавно предлагал сделать Гран-При четвёрку со мной, Шлеменко и Исмой.

Интересно, как он хотел драться со своим «братом» или при большом гонораре брат уже не брат? Я понимаю, что уже никто мужского от Маги не ожидает, но пусть он сначала объявит, что не готов со мной подраться. Только после этого я буду всерьёз думать о противостоянии с Туменовым", — написал Минеев.

Соответствующий пост доступен на странице Минеева в «Инстаграме».