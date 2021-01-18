«Всё контролирует Хабиб». Умар Нурмагомедов рассказал, как проходит его подготовка к бою

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, признался, что за подготовку к дебютному поединку в UFC в первую очередь отвечает его именитый родственник, а потом уже и известный тренер Хавьер Мендес.
«Сейчас всё контролирует Хабиб. Он всегда с нами, всегда смотрит на мою работу, видит, чего не хватает в спаррингах. Потом уже Хавьер. Дома тоже есть тренеры, они тоже корректируют меня. Учителей много.
Конечно, Хабиб будет в углу во время боя. Когда в твоём углу люди, которые могут правильно подсказать, в этом большая польза. Но не думаю, что в их отсутствие я бы себя плохо чувствовал. Готов доказать, что я боец уровня UFC", — приводит слова Умара Нурмагомедова Sport24.
Напомним, на ближайшем турнире UFC Умар Нурмагомедов проведёт дебютный поединок в лиге, его соперником станет Сергей Морозов.
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