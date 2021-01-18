«Когда ты слишком жирный и ленивый, но хочешь искупаться». Физиев показал отдых на пляже
Боец UFC Рафаэль Физиев поделился забавным видео в «Инстаграме». На записи видно, как Физиев отдыхает на песчаном пляже. Боец лежит на животе и пытается ползком добраться до моря, с трудом отталкиваясь ногами от песка.
«Когда ты слишком жирный и ленивый, но хочешь искупаться», — написал Физиев. на своей странице в социальной сети.
Соответствующее видео также доступно на «Чемпионате».
Минувший год стал для Физиева прорывным. Рафаэль успел провести два поединка, выиграв оба раза. Сначала он решением судей победил Марка Дьякисе, а затем нокаутировал опытного Ренато Мойкано. В обоих случаях спортсмен получил бонус от UFC в размере $ 50 тыс., за «Лучший бой вечера» и за «Выступление вечера» соответственно.
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