Оливейра — Хабибу: я готов бросить тебе вызов

Третий номер рейтинга легковесов UFC Чарльз Оливейра отреагировал на то, что российский боец Хабиб Нурмагомедов упомянул его в качестве возможного соперника.

«Спасибо, Хабиб. При всём уважении я чувствую, что готов бросить тебе вызов. Надеюсь, увидимся в ближайшее время», — написал Оливейра в своём «твиттере».

16 января Нурмагомедов в беседе с главой UFC Даной Уайтом заявил, что готов возобновить карьеру. Россиянин сообщил, что если кто-то в поединках Конор Макгрегор – Дастин Порье и Майкл Чендлер – Дэн Хукер покажет что-то впечатляющее, он вернётся и будет драться. Также он упомянул Чарльза Оливейру.

32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.