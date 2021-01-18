Президент UFC: боя Нурмагомедов — Сен-Пьер не будет. Всё кончено

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что обладатель пояса в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в случае возвращения в октагон не будет драться с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером.

«Вопрос о бое с Сен-Пьером ни разу не поднимался. Хабиб не заинтересован в этом поединке. Судя по тому, что я слышу сегодня, Жорж тоже. Так что всё кончено», — цитирует Уайта MMAJunkie.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.