Президент UFC: боя Нурмагомедов — Сен-Пьер не будет. Всё кончено

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что обладатель пояса в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в случае возвращения в октагон не будет драться с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером.
«Вопрос о бое с Сен-Пьером ни разу не поднимался. Хабиб не заинтересован в этом поединке. Судя по тому, что я слышу сегодня, Жорж тоже. Так что всё кончено», — цитирует Уайта MMAJunkie.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
- 18 января 2021
-
07:41
-
03:45
-
00:53
-
00:27
- 17 января 2021
-
23:21
-
22:29
-
21:37
-
20:24
-
19:50
-
18:48
-
17:49
-
17:40
-
16:00
-
14:45
-
13:43
-
12:32
-
11:52
-
11:43
-
10:50
-
09:36
-
09:30
-
06:24
-
03:12
-
03:05
-
02:27
-
02:11
-
01:57
-
00:50
-
00:23
-
00:20
- 16 января 2021
-
23:40
-
23:35
-
22:11
-
21:27
-
20:48