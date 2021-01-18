Зубайра Тухугов узнал имя следующего соперника в UFC
Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов, который входит в команду чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, следующий бой проведёт с бразильским бойцом MMA Рикардо Рамосом. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя команды Рамоса.
«Рикардо проведёт бой против Тухугова 13 марта», — сообщил источник.
30-летний Тухугов выступает в смешанных единоборствах с 2010 года. В последнем поединке, состоявшемся в сентябре 2020 года, российский спортсмен уступил Хакиму Даводу раздельным решением судей. Всего на его счету 25 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 19 побед и потерпел пять поражений, ещё один бой завершился вничью. У 25-летнего Рамоса 14 побед и три поражения в 17 боях в MMA.
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