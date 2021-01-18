Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Зубайра Тухугов узнал имя следующего соперника в UFC

Зубайра Тухугов узнал имя следующего соперника в UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов, который входит в команду чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, следующий бой проведёт с бразильским бойцом MMA Рикардо Рамосом. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя команды Рамоса.

«Рикардо проведёт бой против Тухугова 13 марта», — сообщил источник.

30-летний Тухугов выступает в смешанных единоборствах с 2010 года. В последнем поединке, состоявшемся в сентябре 2020 года, российский спортсмен уступил Хакиму Даводу раздельным решением судей. Всего на его счету 25 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 19 побед и потерпел пять поражений, ещё один бой завершился вничью. У 25-летнего Рамоса 14 побед и три поражения в 17 боях в MMA.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021