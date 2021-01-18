Порье рассказал, почему считает Макгрегора одним из лучших бойцов в истории UFC

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, рассказал, почему считает бывшего обладателя поясов в двух весовых категориях Конора Макгрегора одним из лучших бойцов в истории промоушена.

«В сочетании тайминга, точности и силы он один из лучших в истории UFC», — приводит слова Макгрегора «РЕН ТВ».

По словам Порье, Макгрегор не только превосходный ударник, но и хороший борец.

«Он нокаутирует людей, но это не значит, что он плохой грэпплер. Да, его сабмитили, но и меня сабмитили. Но я знаю, что он грэпплер высокого уровня», — добавил он.

Напомним, 23 января Макгрегор и Порье проведут реванш. В сентябре 2014 года ирландец нокаутировал американца в первом раунде.