Порье рассказал, почему считает Макгрегора одним из лучших бойцов в истории UFC
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, рассказал, почему считает бывшего обладателя поясов в двух весовых категориях Конора Макгрегора одним из лучших бойцов в истории промоушена.
«В сочетании тайминга, точности и силы он один из лучших в истории UFC», — приводит слова Макгрегора «РЕН ТВ».
По словам Порье, Макгрегор не только превосходный ударник, но и хороший борец.
«Он нокаутирует людей, но это не значит, что он плохой грэпплер. Да, его сабмитили, но и меня сабмитили. Но я знаю, что он грэпплер высокого уровня», — добавил он.
Напомним, 23 января Макгрегор и Порье проведут реванш. В сентябре 2014 года ирландец нокаутировал американца в первом раунде.
Кормье дал совет Порье перед боем с Макгрегором
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