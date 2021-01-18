Стала известна дата боя Волков — Оверим в UFC

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, и представитель Нидерландов Алистар Оверим выйдут в октагон на одном из турниров серии Fight Night, который состоится в ночь с 6 на 7 февраля мск. Об этом сообщается в официальном «инстаграме» UFC.

Посмотреть изображение афиши поединка можно в официальном «инстаграме» UFC.

32-летний Волков выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. В последнем поединке, состоявшемся в октябре 2020 года, российский спортсмен победил Уолта Харриса техническим нокаутом. Всего на его счету 40 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 32 победы и потерпел восемь поражений. У 40-летнего Оверима 47 побед и 18 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.