Стала известна дата боя Волков — Оверим в UFC

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, и представитель Нидерландов Алистар Оверим выйдут в октагон на одном из турниров серии Fight Night, который состоится в ночь с 6 на 7 февраля мск. Об этом сообщается в официальном «инстаграме» UFC.
Посмотреть изображение афиши поединка можно в официальном «инстаграме» UFC.
32-летний Волков выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. В последнем поединке, состоявшемся в октябре 2020 года, российский спортсмен победил Уолта Харриса техническим нокаутом. Всего на его счету 40 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 32 победы и потерпел восемь поражений. У 40-летнего Оверима 47 побед и 18 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.
- 18 января 2021
-
12:09
-
11:08
-
10:01
-
09:00
-
07:41
-
03:45
-
00:53
-
00:27
- 17 января 2021
-
23:21
-
22:29
-
21:37
-
20:24
-
19:50
-
18:48
-
17:49
-
17:40
-
16:00
-
14:45
-
13:43
-
12:32
-
11:52
-
11:43
-
10:50
-
09:36
-
09:30
-
06:24
-
03:12
-
03:05
-
02:27
-
02:11
-
01:57
-
00:50
-
00:23
-
00:20
- 16 января 2021
-
23:40