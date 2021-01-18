«Хабиб обозначил, кто в доме хозяин». Гаджиев — о встрече Нурмагомедова с президентом UFC

Российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал встречу чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с президентом UFC Даной Уайтом, на которой обсуждалось возможное возвращение россиянина в октагон.
«Сложно ожидать, что Хабиб и Дана, оказавшись на несколько часов вместе, решат все необходимые вопросы и нюансы. Такого рода договорённости, которые, я надеюсь, будут рано или поздно достигнуты, являются сложными и многоступенчатыми.
Думаю, что Дана как опытный человек мог сказать Хабибу: «Ты ещё не знаешь, как ты по этому всему будешь скучать». Эмоционально всегда хочется вернуться во всю эту историю. Но на самом деле Хабиб обозначил, кто в доме хозяин. Есть лёгкий вес, где есть он, дальше пропасть, и потом — все остальные. Раньше в такой позиции был Конор, сейчас на ней Хабиб, он король этого веса», — цитирует Гаджиева ТАСС.
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