Туменов объяснил, почему бой У. Нурмагомедова убрали из карда турнира UFC с Макгрегором

Российский боец смешанных единоборств Альберт Туменов рассказал, почему, по его мнению, бой Умара Нурмагомедова, брата чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, перенесли с 23 января, когда состоится поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье. Напомним, У. Нурмагомедов и представитель Казахстана Сергей Морозов сразятся в ночь с 20 на 21 января мск.
«Бой Умара перенесли потому, что могла быть стычка после боя. А до боя Конора ещё будет три дня, UFC не хочет рисковать, поэтому специально убрали бой.
Правильно сделали, мало ли что могло быть: кто-то начнёт толкаться или что-то посерьёзнее. Главный бой вечера — Конор может не выйти на поединок. Это правильное решение.
Думаю, UFC сейчас будет за всем следить, охрана будет с Конором. Даже если что-то будет, то нестрашное: потолкаются, поговорят. Но перед турниром рисковать не хотят», — сказал Туменов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Макгрегор — Порье.
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