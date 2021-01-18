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Туменов объяснил, почему бой У. Нурмагомедова убрали из карда турнира UFC с Макгрегором

Туменов объяснил, почему бой У. Нурмагомедова убрали из карда турнира UFC с Макгрегором
Бокс/ММА / UFC 0
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Российский боец смешанных единоборств Альберт Туменов рассказал, почему, по его мнению, бой Умара Нурмагомедова, брата чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, перенесли с 23 января, когда состоится поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье. Напомним, У. Нурмагомедов и представитель Казахстана Сергей Морозов сразятся в ночь с 20 на 21 января мск.

«Бой Умара перенесли потому, что могла быть стычка после боя. А до боя Конора ещё будет три дня, UFC не хочет рисковать, поэтому специально убрали бой.

Правильно сделали, мало ли что могло быть: кто-то начнёт толкаться или что-то посерьёзнее. Главный бой вечера — Конор может не выйти на поединок. Это правильное решение.

Думаю, UFC сейчас будет за всем следить, охрана будет с Конором. Даже если что-то будет, то нестрашное: потолкаются, поговорят. Но перед турниром рисковать не хотят», — сказал Туменов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Макгрегор — Порье.

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