Туменов дал прогноз на бой Макгрегор — Порье

Российский боец MMA Альберт Туменов поделился ожиданиями от матча-реванша Конора Макгрегора и Дастина Порье, который состоится на турнире UFC 257 в ночь с 23 на 24 января мск.
«Думаю, Конор выиграет. Он более чувствительный боец, чувствует соперника, он на тайминге. Порье же любит больше рубиться за счёт количества ударов. А Конор сможет его поймать.
Бой же Хабиба с Макгрегором был бы самым интересным. Кто бы что ни говорил, Конор — боец высокого мирового уровня и суперзвезда», — рассказал Туменов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Макгрегор — Порье на турнире UFC 257 в Абу-Даби в ночь с 23 на 24 января мск.
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