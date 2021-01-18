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Туменов дал прогноз на бой Макгрегор — Порье

Туменов дал прогноз на бой Макгрегор — Порье
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец MMA Альберт Туменов поделился ожиданиями от матча-реванша Конора Макгрегора и Дастина Порье, который состоится на турнире UFC 257 в ночь с 23 на 24 января мск.

«Думаю, Конор выиграет. Он более чувствительный боец, чувствует соперника, он на тайминге. Порье же любит больше рубиться за счёт количества ударов. А Конор сможет его поймать.

Бой же Хабиба с Макгрегором был бы самым интересным. Кто бы что ни говорил, Конор — боец высокого мирового уровня и суперзвезда», — рассказал Туменов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Макгрегор — Порье на турнире UFC 257 в Абу-Даби в ночь с 23 на 24 января мск.

Порье рассказал, почему считает Макгрегора одним из лучших бойцов в истории UFC
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