Беспутин проведёт бой на одном турнире с Бетербиевым

Бывший чемпион WBA в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин проведёт поединок в один вечер с чемпионом WBC и IBF в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря Федерации бокса России по профессиональному боксу Кирилл Щекутьев.
«В соглавном событии шоу Бетербиев — Дайнес в Москве в марте выступит и Беспутин. Саша ведёт активную подготовку. Вообще, при хорошем раскладе мы планируем провести Беспутину два боя в России. Первый в одном карде с Бетербиевым, а второй – в Красноярске в августе или сентябре. Об этом есть договорённость с губернатором региона. В принципе промоутерская компания Беспутина не против, чтобы этот поединок прошёл в России. Саша и сам очень хочет провести бой в Красноярске», — цитирует Щекутьева «Р-Спорт».
Напомним, Бетербиев проведёт бой с немцем Адамом Дайнесом 20 марта 2021 года.
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