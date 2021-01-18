Беспутин проведёт бой на одном турнире с Бетербиевым

Бывший чемпион WBA в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин проведёт поединок в один вечер с чемпионом WBC и IBF в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря Федерации бокса России по профессиональному боксу Кирилл Щекутьев.



«В соглавном событии шоу Бетербиев — Дайнес в Москве в марте выступит и Беспутин. Саша ведёт активную подготовку. Вообще, при хорошем раскладе мы планируем провести Беспутину два боя в России. Первый в одном карде с Бетербиевым, а второй – в Красноярске в августе или сентябре. Об этом есть договорённость с губернатором региона. В принципе промоутерская компания Беспутина не против, чтобы этот поединок прошёл в России. Саша и сам очень хочет провести бой в Красноярске», — цитирует Щекутьева «Р-Спорт».



Напомним, Бетербиев проведёт бой с немцем Адамом Дайнесом 20 марта 2021 года.